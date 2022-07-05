Улан-Батор, , 02:30 — REGNUM Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Монголию, торжественно встретили в аэропорту Улан-Батора. Об этом 5 июля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главу МИД России у трапа встретили девушки в национальных костюмах, ему предложили попробовать традиционное угощение ааруул, представляющее собой подобие сухого творога.

Лавров прибыл в Монголию с рабочим визитом, здесь у главы МИД России запланированы переговоры с его коллегой Батмунхийном Батцэцэгом. Будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договорённостей на высшем и высоком уровне о дальнейшем сотрудничестве в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах.

Также запланирована встреча главы МИД России с высшим руководством Монголии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем визите главы МИД России Лаврова в Монголию.

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