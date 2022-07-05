Петропавловск-Камчатский, , 02:11 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 и 4,7, а также 4,0, произошли за один час у восточного побережья полуострова Камчатка, 5 июля сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

Первое землетрясение (магнитудой 4,7) зафиксировано в 11 км от поселка Усть-Камчатск в 09:51 по местному времени (00:51 мск) Его очаг залегал на глубине 18 км.

Втрое и третье землетрясения (магнитуда 5,2 и 4,0) были зарегистрированы соответственно в 10:21 и 10:27 (01:21 и 01:27 по московскому времени).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в округе Наган-Райя провинции Ачех в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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