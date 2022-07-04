Ханой, 5 июля, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 685 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на вьетнамской территории достигло 10 749 324. При этом уже смогли выздороветь 9 715 163 пациента. Еще 43 088 человек с болезнью не справились и скончались.

Отмечается, что к 5 июля во Вьетнаме уже использовали более 233,5 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции. При этом более 206,6 млн доз потратили на прививки для жителей республики возрастом от 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с генеральным консулом Вьетнама Нгуен Данг Хиеном во Владивостоке. В ходе встречи обсуждался вопрос возобновления прямых туристических авиарейсов между Приморьем и Вьетнамом.