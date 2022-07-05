Уагадугу, , 01:57 — REGNUM По меньшей мере 22 мирных жителя погибли в результате нападения группы террористов на деревню в провинции Коси на северо-западе Буркина-Фасо, сообщает агентство Reuters со ссылкой на губернатора региона Бабо Пьера Бассинга.

В Африке Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания)

Атака произошла в 55 км от границы с Мали. Еще несколько человек получили ранения. Также был причинен «материальный ущерб». Власти перебросили войска в район инцидента и пытаются разметить людей, бежавших после нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля Северно-Центральной провинции Буркина-Фасо произошел взрыв самодельного устройства. Жертвами случившегося стали четыре мирных жителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре человека погибли при взрыве в Буркина-Фасо