Уагадугу, 5 июля, 2022, 01:57 — ИА Регнум. По меньшей мере 22 мирных жителя погибли в результате нападения группы террористов на деревню в провинции Коси на северо-западе Буркина-Фасо, сообщает агентство Reuters со ссылкой на губернатора региона Бабо Пьера Бассинга.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

Атака произошла в 55 км от границы с Мали. Еще несколько человек получили ранения. Также был причинен «материальный ущерб». Власти перебросили войска в район инцидента и пытаются разместить людей, бежавших после нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Северно-Центральной провинции Буркина-Фасо произошел взрыв самодельного устройства. Жертвами случившегося стали четыре мирных жителя.