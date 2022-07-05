Токио, , 01:44 — REGNUM В очередном трейлере будущей игры Splatoon 3 Nintendo показала новую многопользовательскую карту Mincemeat Metalworks, которая представляет собой что-то вроде свалки. Об этом 4 июля сообщил портал GamesRadar.

Игровая консоль Nintendo Switch Lite

На карте можно видеть магнитную кран-балку, груды металлолома и автомобили, как сломанные, так и превращённые прессом в «кубы». «Кроме того, тут было море, которое испарилось», — пошутили разработчики по поводу ржавого корабля на заднем плане.

Напомним, релиз третьей части Splatoon состоится 9 сентября 2022 года на портативной консоли Nintendo Switch. Компания анонсировала проект 17 февраля 2021 года.

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