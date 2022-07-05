Вашингтон, , 01:39 — REGNUM Тунис закупил у США восемь военно-тренировочных самолетов в рамках плана по обновлению учебного парка своей боевой авиации, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Американский истребитель U.S. Navy

Поставкой летательных аппаратов будет заниматься американская компания Textron Aviation Defense. Планируется, что первая партия самолетов будет передана Тунису в марте 2023 года.

Полностью поставка должна быть завершена к октябрю 2026 года. Отмечается, что большая часть сделки будет оплачена за счет гранта, представленного правительством США, а оставшаяся сумма — властями Туниса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня Греция официально запросила у США поставить одну эскадрилью истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 для греческих военно-воздушных сил.

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