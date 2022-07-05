Чикаго, США, , 01:32 — REGNUM Личность подозреваемого в стрельбе в американском городе Хайленд-Парк, расположенном в пригороде Чикаго в штате Иллинойс, была установлена полицией. Об этом 4 июля сообщил начальник полицейского управления города Лу Джогмен в ходе пресс-конференции, которую транслировали ряд телеканалов в США.

Стрельба Lisa Roe

Джогмен уточнил, что полицией была установлена личность человека, «представляющего интерес для следствия». Это мужчина 22-х лет по имени Роберт Кримо.

Как отметил представитель полиции города, подозреваемый находится на свободе, вооружён и крайне опасен. При этом оружие, из которого, предположительно, подозреваемый вёл стрельбу, было найдено на крыше одного из зданий.

Также полицейский указал, что подозреваемый является белым мужчиной, он одет в белую или светло-голубую футболку и у него чёрные волосы. Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома пока подозреваемый находится на свободе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум шести человек в результате стрельбы, которую начал злоумышленник во время празднования Дня Независимости США в пригороде Чикаго.

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