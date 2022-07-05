Сингапур, , 01:23 — REGNUM Президент Сингапура Халима Якоб заболела коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства написала на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«К счастью, я вакцинировалась и ревакцинировалась. Надеюсь, поправлюсь скоро, и извиняюсь за пропущенные мероприятия», — заявила она.

Ранее коронавирусной инфекцией заболела спикер парламента Сингапура. У себя в соцсетях она написала, что впервые заболела COVID-19. Кроме того, в июне уже несколько членов правительства республики получили положительные результаты теста на выявление коронавируса.