Афины , , 01:14 — REGNUM Постояльцев «суперроскошного» отеля Amanzoe в Краниди на греческом острове Пелопоннес эвакуируют из-за пожара в сосновом лесу рядом с отелем. Об этом 5 июля сообщает местный портал argolikeseidhseis. gr.

Лесной пожар geralt

Уточняется, что в один день в городе Краниди произошло два возгорания: одно из них зафиксировано в период с 15:30 до 17:00 по местному времени. Огонь вспыхнул рядом с домами, на участках с травой. Второе произошло ближе к вечеру в районе соснового леса Коракиа, расположенного рядом с гостиничным комплексом Amanzoe, который считается одним из самых дорогих отелей на Пелопоннесе.

Гостей и персонал отеля срочно вывели на пляж комплекса, а оттуда эвакуировали морем в безопасное место. На тушение пожара были направлены 63 пожарных, три пеших группы, 18 машин, воду сбрасывали самолет и два вертолета. Кроме того, муниципальные власти предоставили водовозы.

Отмечается, что пожар уже нанёс ущерб отдельным зданиям отеля, пострадавших в результате происшествия нет. При этом власти города не исключают, что причиной пожара мог стать поджог.

По данным на сайте отеля, свободных номеров в день пожара здесь не было, несмотря на довольно высокие цены за номер: самый дешевый из них стоит 1850 евро за сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на северо-западе острова Пелопоннес в Греции ведут борьбу с сильным лесным пожаром. Из-за прямой угрозы жилым домам были эвакуированы жители четырёх населённых пунктов.

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