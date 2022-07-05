Вашингтон, 5 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Известный рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) раскрыл дату выхода его дебютного микстейпа под названием A Kid Named Cudi на стриминговых платформах. Об этом 4 июля сообщил портал Complex.

Кадр из интервью на телевидении Kid Cudi

Как признался артист, проект появится на всех музыкальных площадках 15 июля 2022 года. Помимо этого, Kid Cudi также анонсировал цифровой релиз сборника авторских хитов под названием The Boy Who Flyt To The Moon Vol. 1, который состоится на неделю раньше — 8 июля 2022 года.

Напомним, микстейп A Kid Named Cudi вышел 17 июля 2008 года, однако с того момента так и не был представлен на стриминговых площадках. Пластинка стала первым официальным релизом Kid Cudi.