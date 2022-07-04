Чикаго, США, 5 июля, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в американском городке Хайленд Парк (пригород Чикаго, штат Иллинойс), передает телеканал CBS News со ссылкой на представителя местной полиции.

Ryan Johnson Полиция

Инцидент произошел во время парада в честь Дня независимости США. Еще более 30 человек пострадали. По информации полицейских, в совершении преступления подозревается белый мужчина в возрасте 18-20 лет, имеющий длинные черные волосы и одетый белую или голубую футболку.

Представитель полиции отметил, что оружие, из которого стрелял преступник, найдено на крыше здания, но подозреваемого продолжают считать «вооруженным и крайне опасным». Жителям Хайленд Парка рекомендовали оставаться в укрытиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в американском штате Нью-Йорк ужесточили закон, значительно ограничивающий ношение огнестрельного оружия.