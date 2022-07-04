Москва, 5 июля, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 4 июля провёл телефонные переговоры с министром обороны Таджикистана генерал-полковником Шерали Мирзо. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо

Главы военных ведомств обсудили ключевые вопросы региональной безопасности, а также состояние и развитие российско-таджикистанского военного и военно-технического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские войска успешно завершили операцию по освобождению Луганской Народной Республики, взяв под контроль город Лисичанск.

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