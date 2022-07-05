Москва, , 00:47 — REGNUM Сайт магазина шведской компании ИКЕА (IKEA) обрушился всего через несколько минут после начала долгожданной для многих распродажи. Такие скриншоты 5 июля начали выкладывать в сеть пользователи.

ИКЕА Mette1977

Уточняется, что на портале невозможно зарегистрироваться и нельзя войти на сайт. На экране можно увидеть две кнопки, которые по задумке должны помогать войти на сайт, но они не работают. При попытке кнопку нажать, сверху на весь экран появляется надпись «Что-то пошло не так», и пользователей просят обратиться в техподдержку.

Сама компания никак не комментирует ситуацию и не делала заявлений о поломке сервиса. Пользователи предполагают, что сайт попросту «Рухнул», не справившись с количеством желающих одновременно авторизоваться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России с 5 июля было объявлено начало распродажи товаров шведской компании IKEA для всех желающих. Это связано с уходом компании с российского рынка из-за санкций.

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