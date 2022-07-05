Калининград, 5 июля 2022, 00:41 — REGNUM Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота (БФ) отработали нанесение групповых ударов по командным пунктам, железнодорожным узлам, аэродрому и другим критически важным объектам условного противника. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВР) на сайте Минобороны РФ.
Плановые учения ракетчиков состоялись на завершающем этапе лагерного сбора ракетных войск и артиллерии армейского корпуса Балтийского флота, в которых было задействовано около 1000 военнослужащих, более 100 единиц военной и специальной техники артиллерийских и ракетных частей объединения.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко объявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты.
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