Калининград, , 00:41 — REGNUM Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота (БФ) отработали нанесение групповых ударов по командным пунктам, железнодорожным узлам, аэродрому и другим критически важным объектам условного противника. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВР) на сайте Минобороны РФ.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Mil.ru

пресс-служба ЗВО «В ходе учений на одном из полигонов в Калининградской области расчёты ОТРК «Искандер-М», получив координаты, выполнили учебные (электронные) пуски крылатых ракет по объектам «противника». В групповом ракетном ударе были одновременно задействованы четыре оперативно-тактических ракетных комплекса «Искандер-М».

Плановые учения ракетчиков состоялись на завершающем этапе лагерного сбора ракетных войск и артиллерии армейского корпуса Балтийского флота, в которых было задействовано около 1000 военнослужащих, более 100 единиц военной и специальной техники артиллерийских и ракетных частей объединения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко объявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

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