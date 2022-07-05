Донецк, , 00:39 — REGNUM Количество пострадавших в ходе обстрелов Донецка, совершенных украинскими боевиками 4 июля, увеличилось до 31 человека. Об этом сообщает в своем телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сообщалось о гибели троих и ранении двадцати семи мирных жителей в результате обстрелов города.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля штаб территориальной обороны ДНР распространила информацию о том, что при обстреле со стороны вооруженных формирований Украины в городе Горловка погиб мирный житель.

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