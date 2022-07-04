Ижевск, 5 июля, 2022, 00:36 — ИА Регнум. В одной из деревень Воткинского района мальчик был госпитализирован из-за удара током от трансформаторного пункта. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

Otkat.od.ua Ток

По данным ведомства, два мальчика 12 лет играли в прятки. Один из них решил спрятаться за уличным трансформаторным пунктом. Он поднялся по лесенке на площадку, приблизился к аппарату, задел его рукой и буквально «прилип». Пытавшегося его освободить товарища, который протянул руку, отбросило назад. Он побежал звать на помощь. Мужчина — житель одного из соседних домов смог оттащить пострадавшего, с силой потянув его за ботинки.

Прибывшая на место бригада скорой помощи оказала мальчику неотложную реанимационную помощь, затем его госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале прошлого года в оренбургском Гое электромонтёр во время осмотра линий электропередачи в селе Новочеркасское не принял мер к надлежащей проверке состояния проводов и тросов данного участка линий. Между тем на проводах имелись накрутки от несанкционированных подключений, а провод не соответствовал проектной документации.

В результате бездействия 23 июня 2021 года произошёл разрыв фазного провода, расположенного на улице Центральной. Конец опасного провода упал на возвращавшегося домой ребёнка. Мальчик получил смертельное поражение током.

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