Йошкар-Ола, , 00:34 — REGNUM В Марий Эл систему долговременного ухода за пожилыми людьми в 2023 году запустят по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Поздравление с Днем пожилого человека проживающих в пансионате ветеранов Эльвира Суркина © ИА REGNUM

Сейчас она работает в пяти городских округах и муниципальных районах. Со следующего года система будет работать во всех районах, сообщила министр социального развития Марий Эл Марина Островская.

При комплексных центрах социального обслуживания будут созданы службы сиделок, которые будут предоставлять ряд услуг, в том числе приготовление пищи, кормление, купание, смена белья, наблюдение за состоянием здоровья, выполнение медицинских назначений. Всего в перечне около 50 услуг, которые будут оказываться бесплатно.

В настоящее время услугами сиделок охвачены около 200 человек на дому, еще 100 — в стационарах.

Всего услугами комплексного ухода в республике планируется охватить 8 651 человека, сейчас проводятся расчеты финансирования. Для этого потребуется около 4 тыс. сотрудников и 1,5 тыс. кв. метров новых площадей в организациях соцобслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, Марий Эл входит в число 34 пилотных регионов страны, где формируется система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в рамках нацпроекта «Демография».