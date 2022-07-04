Абуджа, 5 июля, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Не менее десяти человек стали жертвами столкновения двух пассажирских автобусов в штате Йобе на северо-востоке Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что дорожная авария произошла в районе города Гашака. В результате ДТП погибли десять человек, еще семеро получили травмы различной степени тяжести. Другие детали произошедшего не приводятся. Также неизвестны причины и обстоятельства дорожной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в афганской провинции Бадахшан автомобиль с пассажирами съехал с дороги. В результате аварии погибли три человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.