Мехико, 5 июля, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Семеро человек, в том числе ребенок и три женщины, были застрелены в мексиканском штате Веракрус, сообщила прокуратура региона в своем микроблоге.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Инцидент произошел 3 июля в муниципалитете Бока-дель-Рио. Все убитые были членами одной семьи, владеющей несколькими лавками по продаже мяса. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Комиссия по вопросам строительства мира и безопасности мексиканского штата Сакатекас распространила информацию о том, что неизвестные напали на один из баров в городе Фреснильо и убили пятерых человек. Еще два человека получили ранения и были доставлены в больницу.