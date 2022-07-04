Вашингтон, 5 июля, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Киберспортивная и развлекательная организация FaZe Clan исключила из командного состава канадского стримера Эвана Бэррона, известного под ником Cented, из-за оскорбительного высказывания. Об этом 4 июля сообщил журнал PC Gamer.

Кадр из игры Fortnite Стрельба

Бэррон, специализирующийся на стримах Fortnite, позволил себе это высказывание ещё 28 декабря 2021 года, во время twitch трансляции, в рамках которой он общался с другим fortnite-стримером Джейкобом Хансеном (Hellfire). Но девятисекундный ролик, в котором Бэррон, приветствуя Хансена, произносит слово «нигер», появился в сети только сейчас, после чего резко набрал популярность.

«Cented навсегда удален из FaZe из-за использования языка ненависти. Мы и игровое сообщество в целом больше не можем терпеть дискриминационные высказывания», — заявила FaZe Clan в публикации на своей странице в соцсети. Сам Бэррон позже заявил, что ему жаль, но не потому, что все узнали о его проступке, а из-за того, что ему стоило думать, что говорить.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Red Bull отстранила от соревнований пилота «Формулы 2» Юри Випса. Он также позволил себе расистское высказывание во время стрима игры Call of Duty: Warzone.