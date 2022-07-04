Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин покинул Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) по собственному желанию. Об этом 4 июля сообщили в виртуальной приёмной вуза, где он занимался преподавательской деятельностью, которая разрешена госслужащим.

Дарья Антонова Алексей Кудрин

«А. Л. Кудрин был уволен из Санкт-Петербургского государственного университета по собственному желанию», — сказано в сообщении.

Отметим, что ранее в течение многих лет Кудрин занимал должность декана факультета свободных искусств СПбГУ, но в конце мая 2022 года оставил этот пост. До момента окончательного ухода из вуза он числился на кафедре теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук.

Напомним, что факультет свободных искусств подвергался проверкам в связи с возникновением вопросов к программе обучения и деловым отношениям внутри преподавательского коллектива. Так, ранее сообщалось, что по результатам проверок учебная программа факультета будет изменена.