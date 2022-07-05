5 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление мэры Клайпеды о том, что начались работы по сносу памятника советским воинам на территории этого литовского города.

Елизавета Коробова, , 08:02 — REGNUM Заявление мэра Клайпеды (Литва) Витаутаса Грубляускаса о том, что начались работы по демонтажу мемориала советским воинам, который намереваются перенести в музей советских памятников в парке Грутас, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Витаутас Грубляускас Klaipeda.lt

«Иначе они боятся с Россией воевать. Памятник сдачи ведь не даст», — отметил Дмитрий Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что Литва делает эти мерзкие действия исключительно исходя из своей русофобской сущности.

«Ожидаемо! Ведь мелкие пресмыкатели англосаксов просто обязаны демонстрировать способность хоть как-то гадить русским. Русофобия — нынче ходовой товар», — заметил Евгений П.

Некоторые комментаторы отмечают, что советские памятники, в частности, воинам-освободителям, которые очистили землю Литвы от нацистов, бесят литовские власти, потому что они сами являются носителями нацистской идеологии.

«Ну и зачем вообще было это делать? Он кому-то мешал? Как будто бы в Литве проблем нет, кроме советских памятников. Совсем уже чокнулись на своей русофобии», — отметила Рита Р.

«С памятниками проще и безопаснее воевать, чем с фашистами. Ах да, власти Литвы и есть фашисты», — пишет Вячеслав С.

Часть людей полагает, что борьба с историей в Литве должна завершиться сносом всего того, что было построено на территории этой республики советской властью.

«Идиоты. Больше заняться им нечем. Хотелось бы надеяться, что после памятников начнут сносить советские дома, мосты, железные дороги», — написала Ольга С.

«Как страусы себя ведут. Типа нет памятника — нет истории. Смешно», — подметила Наталия С.

Мемориал на Антакальнисском кладбище, созданный в 1951 году. (сс) Cmapm

Ряд пользователей указывает на то, что Литва намерена переписать итоги Второй мировой, чтобы лишить Россию победы в Великой Отечественной войне.

«Власти Литвы борются не с коммунизмом, не надо этих сказок. Нет уже никакого коммунизма, а памятники сносят с остервенением. Они пытаются переписать историю, переписать итоги Великой отечественной войны, чтобы из героев сделать преступников, а преступников — героями», — поделился своим мнением Sergey K.

Нашлись и те, кто уверены, что снос памятников не принесёт счастья жителям Литвы, а скорее, наоборот, приведёт их к очень плачевному результату.

«История вернётся к ним и напомнит этим дуракам, что такое жизнь», — предрекает Гера Б.

«Тот, кто не помнит своего прошлого, обречён на то, чтобы пережить его вновь» — пусть помнят эти слова. Украина сделала всё, чтобы забыть, и теперь имеет то, что имеет», — указывает Бронислав Т.

«Вносит раздор в свой народ, а другим горечь, печаль и ненависть. От таких поступков население Литвы будет уменьшаться и исчезнет вскоре совсем. Сейчас население там примерно два с половиной миллиона человек. Пусть поступают, как знают, это их дело, они сами творцы своего счастья. Да пребудет с ними «святой бумеранг», — пишет Gala Y.

Напомним, 4 июля Литовское радио и телевидение сообщило о том, что мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас объявил о начале работы по демонтажу мемориала советским воинам, который намереваются перенести в музей советских памятников в парке Грутас.