5 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Решение правительства Великобритании ввести новые санкции против Белоруссии за поддержку проведения специальной военной операции России на Украине, включая запрет на импорт железа и стали из республики, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Беларусь Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Ха-ха! Ну вот как обычно у них. С каждым разом санкции выглядят всё тупее и тупее. Не могут уже нанести ущерб России, начали бить по Белоруссии. Белорусы, думаю, сильно не расстроятся, они и так всю жизнь под санкциями живут», — подметила Вера А.

Многие пользователи пришли к выводу, что все эти санкции Великобритании против Белоруссии выглядят смехотворно, потому что у Минска есть самый главный козырь — союзное государство с Российской Федерацией.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

«Ой, надо же, напугали! Белоруссия с Россией, нам не страшны никакие санкции, потому что мы есть друг у друга, и это счастье», — указывает Александр П.

Некоторые комментаторы отмечают, что в правительстве Великобритании напрасно ждут, что жители Белоруссии падут ниц после таких санкций.

«Джонсон ждёт, чтобы его лично умоляли со слезами? Мол, пришлите нам лакшери! Срочно! Мы все не можем без этого жить! Ни жить, ни есть, ни спать и т.д. А будь Белоруссия на стороне Великобритании в этом конфликте, то все бы белорусские пенсионеры уже давно ездили бы на «Ролс Ройсах», верьте Борьке», — пишет Инга Д.

Часть людей полагает, что Лондон вне себя от ярости, потому что Белоруссия не хочет играть пьесу по сценарию, написанному премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Джонсон решил, видимо, что все должны плясать под его дудку. Ни у кого не должно быть собственного мнения, только указания из Лондона и полное подчинение», — считает Настя П.

«Они искренне удивляются, что может существовать какая-то позиция, отличная от их западной. Вот кто-то по своему желанию делает выбор, а он вам не нравится, и вы лезете к чужому и начинаете его жизни учить. Поддерживать одну единственную сторону для них, видимо, стало уже нормальным. Быть стадом и рабами для Запада — это хорошо. А не прогибаться и жить в своих интересах — это очень плохо», — отмечает Иларион Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Лондон не замечает очевидных проблем внутри Великобритании, которые лишь усугубятся после введения очередных санкций против Белоруссии.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я бы на их месте лучше подумал о том, что делать, когда Шотландия ручкой помашет и скажет «до свидания» некогда единому островному государству», — написал Антон М.

«Наехали теперь и на Белоруссию. На фоне энергетического кризиса они решили себе устроить кризис ещё и металлургический? Попрощайтесь с импортом из Белоруссии, идиоты!» — обращается Александра Д.

Напомним, 4 июля на сайте правительства Великобритании была опубликована информация, согласно которой британские власти вводят новые санкции против Белоруссии за поддержку проведения специальной военной операции России на Украине — под запрет попадает импорт железа и стали из республики. Отмечается, что запретным также станет экспорт в Белоруссию товаров класса «люкс».