Вашингтон, , 23:48 — REGNUM В Сеть выложили первые скриншоты Call of Duty: Modern Warfare 2, на которых можно видеть локации многопользовательских карт будущей игры. Изображения были опубликованы 4 июля на портале DSOGaming.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

Редакция издания отметила, что утечка произошла из альфа-клиента Call of Duty: Warzone Mobile, таким образом, нет сомнений в происхождении скриншотов. На изображениях можно видеть локации десяти карт: Grand Prix, Oilfield, Museum, SABA, DMZ key art, Stealth (CoD 2024), Pillage (CoD 2024), Sira (GW), Fishtown (GW) и Hydro (GW). Кроме того, в Сети также появилась информация о том, что игрокам будут доступны многопользовательские режимы Invasion, Ground War, Prisoner Rescue, Ground War Bomb and Bounty.

Напомним, релиз Call of Duty: Modern Warfare 2 запланирован на 28 октября 2022 года. В основу игры ляжет последняя версия «движка» IW Engine, в июне 2022-го компания Activision выпустила трейлер, в котором продемонстрировала его возможности.

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