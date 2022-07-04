Москва, 4 июля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Россия может принять ответные меры в отношении Евросоюза в связи с заявлением пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы о поддержке решения властей Болгарии выслать из страны 70 российских дипломатов. Об этом заявила 4 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Политизированное решение Софии по необоснованному сокращению нашего дипперсонала в Болгарии, разумеется, не останется без реакции по двусторонней линии. В Европейской внешнеполитической службе должны понимать, что бездумная поддержка антироссийских акций отдельных стран-членов возлагает на весь Евросоюз ответственность за их последствия, в том числе с точки зрения ответных мер с нашей стороны», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что объявление персонами нон грата сразу 70 дипломатов, а также сотрудников административно-технического и хозяйственного персонала «без всяких на то оснований и без малейших попыток дать какое-то обоснование» является шагом, выходящим далеко за рамки дипломатической практики.

«Если такую «новаторскую меру» в Евросоюзе считают приемлемой, то стоит подумать о принципе взаимности, лежащем в основе дипломатических сношений», — заключила она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российское посольство в Болгарии не может продолжить нормальную работу после высылки дипломатов.