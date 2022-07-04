Москва, , 23:35 — REGNUM 31-летний экс-защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес, ранее временно приостановивший свою игровую карьеру, может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. Как сообщает издание Globo, на футболиста претендует «Атлетико Паранаэнсе».

Марио Фернандес Дарья Антонова © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Марио Фернандес, выступая за «красно-синих», принял участие в 28-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Ростова», «Уфы» и «Локомотива» и одной результативной передачей.

За ЦСКА Марио Фернандес выступал с 1 июля 2012 года после перехода из «Гремио» за 10,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 31-летнего футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.