Вашингтон, 4 июля, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Студия Rockstar пока отказалась от разработки переизданий игр Red Dead Redemption и Grand Theft Auto IV. Об этом 4 июля на своей странице в соцсети сообщил инсайдер TezFunz2.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Он отметил, что информация поступила от «надежного источника», который утверждает, что несколько лет назад Rockstar действительно решила выпустить ремастеры (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) вышеупомянутых игр, но в итоге отказалась от этой затеи. Он предположил, что компания приняла такое решение из-за плохого приёма Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition со стороны геймеров.

Напомним, Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition получила на известном рейтинговом сайте Metacritic 49 балов (из 100) от критиков и 0,6 балла (из 10) от рядовых пользователей, заняв второе место в антирейтинге портала. Как отметили в обзорах многие геймеры, студия имела все возможности для того, чтобы выдать продукт куда лучшего качества.