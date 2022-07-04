Лондон, 4 июля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. 23-летний атакующий полузащитник сборной Соединенных Штатов Америки по футболу Криштиан Пулишич не планирует покидать лондонский «Челси» и намерен провести как минимум еще один сезон под руководством Томаса Тухеля, чтобы проявить себя. Об этом 4 июля сообщило издание Daily Mail.

Pixabay.com «Челси»

Ранее сообщалось, что «Челси» готов включить Пулишича в сделку по трансферу 22-летнего центрального защитника туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

За «Челси» Пулишич выступает с 2 января 2019 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро. Вторую половину сезона 2018/19 футболист провел в стане «шмелей» на правах аренды.

В прошедшем сезоне Кристиан Пулишич принял участие в 22-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.