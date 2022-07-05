5 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 00:40 — REGNUM Заявление губернатора Калининградской области Антона Алиханова о том, что ответные меры России на запрет Литвы провозить товары в регион по своей территории могут фактически уничтожить транспортный комплекс прибалтийских государств, вызвало обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

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Антон Алиханов Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

"И никакое НАТО за прибалтов не впишется. Себе дороже», — пишет Осип Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что Литва полностью заслужила уготованную ей судьбу.

«А вот надо. Если нас это никак не коснется, то вот Прибалтика может получить по полной. Литве остальные спасибо скажут, оставшись без логистики», — написала Анна С.

«Сейчас страны Прибалтики сами себе же роют яму, упасть в которую — дело техники», — отмечает Алёна Ш.

Некоторые комментаторы напоминают, что Россия использовала уже все возможные способы вразумить сошедшую с ума Прибалтику.

«Они, как Украина. Уже очевидно, что дальше — край, но ведь продолжают идти к пропасти. Принцип ради принципа и против людей. Граждане Литвы тоже никому не нужны? Разве их благополучие не является целью литовского правительства?» — задаётся вопросом Ева А.

«И ведь потом орать будут на всю планету, когда в ответ получат пендель. В этом вся их суть, как псы подзаборные, лаять почём свет стоит и огрызаться на остальных», — поделился своим мнением Алексей Т.

Часть людей полагает, что пора России провести полноценную воспитательную работу, потому что голоса разума на Западе уже, по всей видимости, не слышат.

«Научить пора хорошим манерам этих зарвавшихся, а то очень уж сильно они на этот раз зарвались. Считают, видимо, себя неприкасаемыми. Ну, посмотрим, насколько к ним сильно Россия прикоснётся», — написал Игнатий А.

«Наши сейчас правильно всё делают — пора показать Европе, что её действия будут иметь последствия», — считает Данил М.

Ряд пользователей указывает на то, что с Россией западные страны ведут себя самым безобразным образом, поэтому цивилизованный экономический ответ России будет актом справедливости.

«Россию никто никогда не щадит. Может быть, хватит уже и нам сюсюкаться? Украли наши деньги, ввели санкции, коих не было ещё в истории, а теперь устроили блокаду целому региону! Перекрывайте уже на фиг им транспортные пути, пускай они дохнут без продовольствия!» — призывает Татьяна Ф.

Нашлись и те, кто уверены, что американские хозяева своих прибалтийских марионеток без средств к существованию не оставят.

Марионетка Pixabay.com

«По ходу они в Прибалтике этого и хотят. Зачем зарабатывать, если можно посидеть на хорошем пособии в качестве пострадавшего (как Украина, к примеру). Тучные времена для всех халявщиков настали», — заметил Павел П.

«Посмотрим, может быть, Америка ещё раскошелится, и теперь Литву будет содержать, как и Украину сейчас», — пишет Павел П.

Напомним, 4 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в интервью изданию «Ведомости» о том, что ответные меры России на запрет Литвы провозить товары в регион по своей территории могут фактически уничтожить транспортный комплекс прибалтийских государств. Губернатор считает, что экономический ответ будет самым эффективным в сложившейся ситуации, сравнить который можно будет с «нейтронным оружием».