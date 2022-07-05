5 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:41 — REGNUM Более чем семь из десяти американцев не хотят, чтобы президент США Джо Байден переизбирался на второй срок, согласно новому гарвардскому опросу CAPS-Harris. Так, 71% респондентов отметили, что они не желают, чтобы Байден баллотировался в 2024 году, по сравнению с 29%, которые высказали обратное мнение. Американские интернет-пользователи обсудили результаты опроса под соответствующей публикацией New York Post.

Уильям Хогарт. Выборы

«Я не думаю, что Байден доживет до конца первого срока. Я не могу представить себе еще 2−½ года такой бездарности. Как только республиканцы возьмут под контроль Конгресс в январе, я ожидаю уголовного расследования, возможного импичмента, или Байден будет вынужден уйти в отставку из-за проблем со здоровьем и/или под давлением общественности. Харрис в качестве президента — это еще одно затруднение, но если это произойдет, она, вероятно, будет в той же лиге, что и Уильям Генри Харрисон, наш 9-й президент, который продержался на этом посту всего 31 день», — пишет Mosrite Kru.

«Если бы не наш некомпетентный вице-президент Харрис, Байдена бы уже сняли. Байден даже со слабоумием все еще умнее Харрис», — отвечает G G.

«Байден был полной катастрофой на посту президента. Даже самые ярые сторонники Байдена не могли предсказать, насколько плох он будет», — считает Rick Johnson.

«Я думаю, вы хотели сказать, что даже его самые ярые противники не могли предвидеть, какой катастрофой он обернется. Некоторые из его ярых сторонников все еще считают, что он хорошо справляется со своей работой, хотя нормальному человеку трудно поверить, что эти люди в здравом уме», — отвечает Mosrite Kru.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не могу поверить, что есть люди, которые все еще поддерживают его и считают, что он хорошо работает! Это безумие», — жалуется Mike Litoris.

«Я всегда чувствовал, что Байден станет жертвенным агнцем Демократической партии. Проблема в том, что демократы намеренно держали Байдена в подвале, зная о его когнитивном упадке, только для того, чтобы они могли вернуть себе Белый дом и протолкнуть свой либеральный мировой порядок. Я до сих пор не могу поверить, что на днях они действительно использовали этот термин», — вспоминает B R.

«Мне трудно поверить, что 81 миллион человек, самое большое число за историю президентских выборов, хотели именно Байдена. Как парень, который привлекает 20 человек на свои митинги, получил столько голосов?» — недоумевает Joe D.

«Я готов поспорить, что по крайней мере 70% американцев не хотели его прихода к власти с самого начала. Я молюсь за честные, чистые, прозрачные выборы в этой стране. Они нам необходимы», — подчеркивает Phil Yuraz.

«Он должен подать в отставку сейчас, пока его рейтинг одобрения не упал до нуля», — советует Bonnie Blue Flag.

Как сообщало 23 июня ИА REGNUM, худшего показателя достиг рейтинг одобрения президента США Джо Байдена, он снизился до 36%.

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