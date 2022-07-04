Франкфурт-на-Майне, Германия, 4 июля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Экономика стран еврозоны может перейти к рецессии в случае прекращения поставок газа из России. Об этом заявил 4 июля вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос.

(сс) MPD01605 Европейский центральный банк

Согласно негативному сценарию регулятора, рецессия в еврозоне возможна уже в 2023 году, если европейской промышленности придётся приспосабливаться к дефициту энергоносителей.

«При таком развитии событий рецессия наступит не только в Германии, но и во всей еврозоне», — отметил Луис де Гиндос.

Между тем базовый сценарий ЕЦБ предполагает, что рост экономики стран валютного союза продолжится в 2022–2023 годах, но более медленными темпами, чем ожидалось ранее.