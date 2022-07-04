Архангельск, 4 июля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. В Архангельской области с 5 июля увеличится стоимость проезда в автобусах межмуниципальных маршрутов, со ссылкой на региональное агентство по тарифам и ценам сообщает «Бизнес-класс».

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По данным издания, с 5 июля предельные тарифы на межмуниципальных маршрутах региона увеличатся с 3,11 до 3,65 рубля за километр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года цена за проезд в общественном транспорте нескольких городов Архангельской области выросла более чем на 17%.