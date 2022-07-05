Артур Савин, 5 июля 2022, 00:01 — REGNUM Намерение американской фармацевтической компании MSD перестать поставлять в Россию свои вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

США
США
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Своё запустим, всего и делов-то», — пишет Алекс К.

Многие пользователи были удивлены намерению американской компании. Граждане не понимают, каким боком отказ фирмы из Соединённых Штатов поставлять в Россию свои вакцины должен ударить по российскому государству.

«Давно уже от кори и краснухи в поликлиниках ставят вакцины отечественной разработки. Вы там у себя на Западе, как с Луны упали. Чем вы там соображаете вообще?!» — удивляется Казимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России уже долгое время разрабатываются и производятся свои собственные вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, так что дефицита таких средств быть не может.

«Ну флаг в руки! Свои вакцины есть, плакать не станем. А если вдруг есть такие вакцины, которые в России ещё не производят, то пинка дадут и уже завтра появятся. Благо опыта в этом деле у нас выше крыши», — уверен Константин К.

Часть людей уверена, что американские вакцины были на российском рынке только лишь благодаря желанию руководства России выстраивать с США доверительные отношения.

«У нас свои есть, а эти по принципу торговли честной разрешали завозить», — отметил Артём Б.

«Да у нас в России уже давно есть эти вакцины. Просто сейчас будут активно объемы производства наращивать, чтобы не допустить дефицита с уходом зарубежным фирм», — указывает Анна С.

Эрнест Бор. Вакцинация
Эрнест Бор. Вакцинация

Ряд пользователей указывает на то, что планы Америки по удушению России уже провалились, но запущенная Штатами антироссийская машина продолжает бездумно разбрасываться всевозможными санкциями и ограничениями.

«Это в принципе вообще не удивительно. Американцы пытаются всеми возможными способами нам насолить. Но нам всё равно на них, у нас есть свои вакцины, которых хватает в полном объёме», — подметил Александр Б.

«Надо, чтобы наша страна отрезала все поставки для них, а не только чтобы с их стороны мы постоянно хлопающую дверь слышали. Пора сделать так, чтобы они начали башкой своей думать», — считает Юлия М.

Нашлись и те, кто призвали российские власти сконцентрироваться на отечественном производстве и более не доверять здоровье граждан России транснациональным корпорациям с крайне сомнительной репутацией.

«У нас есть свои хорошие, отечественные вакцины, так что это даже отлично, что мы не будем пользоваться их продукцией. Лучше отечественное производство развивать», — пишет Сурен Л.

«В связи с последними событиями я своим детям лучше отечественные вакцины поставлю. Кто знает, что там в США подмешивают. Тем более что они же строили биологические лаборатории на Украине, где разрабатывали гадость, которой хотели нас травить. Не верю я в безопасность западной фармы», — поделился своим мнением Макс К.

Напомним, 4 июля издание «Коммерсантъ» опубликовало материал, согласно которому американская фармацевтическая компания MSD намерена перестать поставлять в Россию свои вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита.