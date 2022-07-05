5 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о том, что американская компания намерена прекратить поставки своих вакцин на территорию Российской Федерации.

Артур Савин, , 00:01 — REGNUM Намерение американской фармацевтической компании MSD перестать поставлять в Россию свои вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Своё запустим, всего и делов-то», — пишет Алекс К.

Многие пользователи были удивлены намерению американской компании. Граждане не понимают, каким боком отказ фирмы из Соединённых Штатов поставлять в Россию свои вакцины должен ударить по российскому государству.

«Давно уже от кори и краснухи в поликлиниках ставят вакцины отечественной разработки. Вы там у себя на Западе, как с Луны упали. Чем вы там соображаете вообще?!» — удивляется Казимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России уже долгое время разрабатываются и производятся свои собственные вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, так что дефицита таких средств быть не может.

«Ну флаг в руки! Свои вакцины есть, плакать не станем. А если вдруг есть такие вакцины, которые в России ещё не производят, то пинка дадут и уже завтра появятся. Благо опыта в этом деле у нас выше крыши», — уверен Константин К.

Часть людей уверена, что американские вакцины были на российском рынке только лишь благодаря желанию руководства России выстраивать с США доверительные отношения.

«У нас свои есть, а эти по принципу торговли честной разрешали завозить», — отметил Артём Б.

«Да у нас в России уже давно есть эти вакцины. Просто сейчас будут активно объемы производства наращивать, чтобы не допустить дефицита с уходом зарубежным фирм», — указывает Анна С.

Эрнест Бор. Вакцинация

Ряд пользователей указывает на то, что планы Америки по удушению России уже провалились, но запущенная Штатами антироссийская машина продолжает бездумно разбрасываться всевозможными санкциями и ограничениями.

«Это в принципе вообще не удивительно. Американцы пытаются всеми возможными способами нам насолить. Но нам всё равно на них, у нас есть свои вакцины, которых хватает в полном объёме», — подметил Александр Б.

«Надо, чтобы наша страна отрезала все поставки для них, а не только чтобы с их стороны мы постоянно хлопающую дверь слышали. Пора сделать так, чтобы они начали башкой своей думать», — считает Юлия М.

Нашлись и те, кто призвали российские власти сконцентрироваться на отечественном производстве и более не доверять здоровье граждан России транснациональным корпорациям с крайне сомнительной репутацией.

«У нас есть свои хорошие, отечественные вакцины, так что это даже отлично, что мы не будем пользоваться их продукцией. Лучше отечественное производство развивать», — пишет Сурен Л.

«В связи с последними событиями я своим детям лучше отечественные вакцины поставлю. Кто знает, что там в США подмешивают. Тем более что они же строили биологические лаборатории на Украине, где разрабатывали гадость, которой хотели нас травить. Не верю я в безопасность западной фармы», — поделился своим мнением Макс К.

Напомним, 4 июля издание «Коммерсантъ» опубликовало материал, согласно которому американская фармацевтическая компания MSD намерена перестать поставлять в Россию свои вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита.