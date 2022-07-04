Архангельск, 4 июля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. В Архангельской области до конца 2022 года планируют ликвидировать 59 лесных свалок, сообщает региональное правительство.

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Всего в регионе обнаружено более 700 незаконных свалок, половина из которых расположена на землях лесного фонда.

«За 2021 год в Архангельской области было ликвидировано 114 свалок, — рассказал заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Кирилл Шаповалов. — В этом году специалисты ведомства приступили к работе по ликвидации свалок на землях лесного фонда в Пинежском, Лешуконском, Котласском, Приморском, Холмогорском районах и Плесецком округе».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области произошел пожар на мусорном полигоне.