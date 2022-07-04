Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал новый трейлер будущего аниме сериала Cyberpunk: Edgerunners. Видео было выложено 4 июля на портале Kotaku.

Игра Cyberpunk 2077 Cyberpunk.net

На этот раз потоковый сервис представил в ролике создателей шоу. Над реализацией проекта работает аниме-студия Trigger, которую основали Хироюки Имаиси и Масахико Оцуко, ранее работавшие в Gainax. В основу сценария сериала легли комиксы польского автора Бартоша Штыбора.

Напомним, Хироюки Имаиси ранее руководил созданием сериалов «Адский коп» и Kill la Kill. В рамках первого сезона Cyberpunk: Edgerunners будет выпущено десять эпизодов, премьера шоу состоится 31 августа 2022 года на сайте Netflix. В основу проекта легла игра польской студии CD Project RED Cyberpunk 2077.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания, тестировавшая Cyberpunk 2077, ответила на обвинения инсайдера