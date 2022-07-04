Ижевск, 4 июля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. По подозрению в незаконном хранении синтетического наркотического средства задержан 28-летний житель Ижевска, который ранее был судим за аналогичное преступление. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

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Масса синтетического наркотика составила почти 13 граммов. Задержан мужчина был у жилого дома по улице Труда сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД региона при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» и сотрудников Росгвардии.

Задержанный пояснил, что наркотик купил в сети интернет, а забрал закладку в лесополосе неподалеку от места задержания. Возбуждено уголовное дело.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике было завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего студента одного из техникумов в Ижевске, который обвиняется в пяти преступлениях по статьям о покушении на сбыт и незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах.

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