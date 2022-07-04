Грозный, 4 июля 2022, 22:52 — REGNUM Как сообщает издание «РБ Спорт» футбольный клуб «Ахмат» предложил «Уфе» 3 миллиона евро за 21-летнего форварда молодежной сборной России U21 Гамида Агаларова. По информации источника, клуб из Чечни не готов платить больше трех миллионов евро.
В прошедшем сезоне Гамид Агаларов принял участие в 33-х матчах за «Уфу» во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Кубок России), в которых отметился двадцатью забитыми мячами, из которых семь — с пенальти, и одной результативной передачей.
Текущее соглашение Гамида Агаларова с «Уфой» рассчитано еще на два года до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 6 миллионов евро.