Грозный, 4 июля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Как сообщает издание «РБ Спорт» футбольный клуб «Ахмат» предложил «Уфе» 3 миллиона евро за 21-летнего форварда молодежной сборной России U21 Гамида Агаларова. По информации источника, клуб из Чечни не готов платить больше трех миллионов евро.

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В прошедшем сезоне Гамид Агаларов принял участие в 33-х матчах за «Уфу» во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Кубок России), в которых отметился двадцатью забитыми мячами, из которых семь — с пенальти, и одной результативной передачей.

Текущее соглашение Гамида Агаларова с «Уфой» рассчитано еще на два года до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 6 миллионов евро.