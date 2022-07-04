Ижевск, , 22:38 — REGNUM В дорожной аварии на 20 км автодороги «Воткинск — Чайковский» днем 4 июля погибли два человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Последствия ДТП в Удмуртии пресс-служба управления МВД по Удмуртии

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля ГАЗ при выезде со второстепенной дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Dion. Водитель и трое пассажиров иномарки в результате ДТП получили смертельные травмы, находящийся в машине восьмилетний мальчик был госпитализирован. Также травмы получил и водитель грузовика.

На месте происшествия организовано реверсивное движение.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области 4 июля. Авария произошла около 16:00 на 210 километре автодороги «Воронеж — Луганск» в Россошанском районе. По предварительным данным, автомобиль MAN, который двигался в сторону Кантемировки, столкнулся с автомобилем Ford Explorer, а затем — выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Kaptur.

В результате аварии на месте ДТП погибли три человека, которые находились в Renault, в том числе несовершеннолетний пассажир.

Читайте также: В Воронежской области в автоаварии с большегрузом погибли три человека