Рим, 4 июля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. 4 июля испанский футбольный клуб «Бетис» объявил о подписании пятилетнего контракта с 25-летним центральным защитником сборной Италии Луисом Фелипе, покинувшим римский «Лацио» по завершении прошедшего сезона на правах свободного агента.

ФК «Лацио»

Соглашение Луиса Фелипе с клубом из Севильи рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает итальянца в 16 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Луис Фелипе принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором не смог отметиться результативными действиями и получил девять желтых и одну красную карточки.