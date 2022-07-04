Сыктывкар, 4 июля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. В Коми ко Дню семьи, любви и верности 72 образцовые семьи получат медали, сообщает министерство труда и соцразвития республики.

Uszn.volgograd.ru Семья

«Памятные награды супругам, которые прожили в счастливом браке более 25 лет, воспитали своих детей достойными людьми и служат примером трудолюбия и преданности друг другу, будут вручаться на праздничных мероприятиях во всех городах и районах республики», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. В этом году праздник стал официальным.