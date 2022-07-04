Ростов-на-Дону, , 22:25 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» арендовал 21-летнего российского флангового атакующего защитника московского «Локомотива» Александра Сильянова. Об этом 4 июля сообщили на официальном сайте «железнодорожников».

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«Желаем Александру регулярной игровой практики, отсутствия травм и ждем после завершения сезона в Черкизово», — говорится в заявлении «Локомотива».

Текущее соглашение Александра Сильянова с «железнодорожниками» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 1,5 миллиона евро.

Во второй половине прошедшего сезона Сильянов, выступая за «Ростов» на правах аренды, принял участие в двенадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей.