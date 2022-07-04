Мадрид, 4 июля 2022, 22:21 — REGNUM 21-летний нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго подпишет с мадридским клубом новое шестилетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2027/28. Об этом 4 июля сообщило испанское издание Marca.

Мадридский «Реал»
Мадридский «Реал»

Текущее соглашение Родриго со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2025 года. По информации источника, «Реал» предложил бразильцу долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

В прошедшем сезоне Родриго принял участие в 46-ти матчах за мадридский клуб во всех турнирах (Примера, Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Испании), в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

«Реал» выкупил Родриго у «Реала» 1 июля 2019 года за 45 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Бразилии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.