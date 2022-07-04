Мадрид, 4 июля, 2022, 22:21 — ИА Регнум. 21-летний нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго подпишет с мадридским клубом новое шестилетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2027/28. Об этом 4 июля сообщило испанское издание Marca.

Мадридский «Реал»

Текущее соглашение Родриго со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2025 года. По информации источника, «Реал» предложил бразильцу долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

В прошедшем сезоне Родриго принял участие в 46-ти матчах за мадридский клуб во всех турнирах (Примера, Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Испании), в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

«Реал» выкупил Родриго у «Реала» 1 июля 2019 года за 45 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Бразилии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.