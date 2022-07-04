Москва, , 22:19 — REGNUM В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Запорожской областях 4 июля организовано шесть гуманитарных акций, в ходе которых населению передано 290,5 тонны продовольствия и предметов первой необходимости. Об этом сообщил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, всего за период со 2 марта на Украину и в республики Донбасса доставлено уже 39 622,8 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Проведено 1258 гуманитарных акций, в том числе три — за последние сутки: в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской области мирному населению было передано 216 тонн гуманитарной помощи.

Представитель Минобороны также сообщил, что отряды разминирования Вооруженных сил России и МЧС России продолжают выполняют задачи по очистке территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов. В общей сложности проверено уже 3 725,93 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 46 379 взрывоопасных предметов.

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