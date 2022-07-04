Москва, 4 июля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Аркадий Кудряшов, директор солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, высказался относительно заявлений об ухудшении здоровья вдовы артиста. Об этом 4 июля пишет StarHit.

Цитата из видео «Юрий Шатунов - Не спорь со мной» Юрий Шатунов

Кудряшов опроверг слова Александра Герасимова, который также представлялся концертным директором Шатунова. Кудряшов назвал Герасимова «мошенником». «Я первый раз слышу фамилию этого человека и вижу. Никакого отношения (к Шатунову — ИА REGNUM) не имеет, с первого дня на протяжении 35 лет директором Шатунова был Аркадий Кудряшов», — объяснил он.

Ранее Александр Герасимов, представившись директором Юрия Шатунова, рассказала о проблемах с сердцем, которые якобы появились у Светланы Шатуновой после новости о смерти её мужа. По его словам, вдове музыканта пришлось даже лечь в больницу.