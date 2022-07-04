Мюнхен, Германия, , 22:12 — REGNUM Мюнхенская «Бавария», как сообщает издание Sky Deutschland, рассчитывает перехватить у лондонского «Челси» 22-летнего центрального защитника туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

Матейс де Лигт Ajax.nl

По информации источника, «Бавария» готова предложить «старой синьоре» 60 миллионов евро и Бенжамена Павара за нидерландского футболиста. Ранее сообщалось, что «Ювентус» отверг предложение «Челси» по трансферу де Лигта в размере 65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Маттейс де Лигт принял участие в 31-м туре регулярного чемпионата, в котором отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также футболист получил две желтые и одну красную карточки.

За «Ювентус» Маттейс де Лигт выступает с 18 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.