Москва, , 22:06 — REGNUM 4 июля московский футбольный клуб ЦСКА в рамках третьего тура Кубка PARI Премьер потерпел поражение от «Пари НН». Основное время встречи завершилось со счетом 0:2.

ФК ЦСКА

Первый мяч на девятнадцатой минуте в свои ворота забил 24-летний российский центральный полузащитник Константин Кучаев. На 81-й минуте защитник «красно-синих» Игорь Дивеев также срезал мяч в свои ворота.

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Каптилович, Дивеев, Большаков, Зайнутдинов, Медина, Мухин, Кучаев, Гайич, Заболотный, Ермаков.

«Пари НН»: Гойло, Александров, Кечкеш, Гоцук, Корнюшин, Юлдошев, Милсон, Майга, Калинский, Берковский, Сулейманов.

«Пари НН», одержав первую победу в кубке и набрав пять очков, поднялся на вторую позицию в турнирной таблице Кубка PARI Премьер. ЦСКА без очков остался на последнем месте.