5 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 00:05 — REGNUM Доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, которые обнаружили бойцы Росгвардии в особняке бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 июля в социальной сети «ВКонтакте».

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не удивило. Совсем», — отметил Leon T.

Многие пользователи пришли к выводу, что сотрудничество миссии ОБСЕ с украинскими спецслужбами и работа организации в интересах киевского неонацистского режима — это очевидный многократно подтверждённый факт, который не требует дополнительных доказательств.

«И кто-то удивлён такому факту? А сколько ещё чудесных открытий будет по мере освобождения остатков бывшей Украины!» — написал Олег Б.

«Вот это да! Организация по безопасности Европы работает в интересах Европы — врага России. Это удивление на уровне Рогозина, который узнал, что у НАТО есть спутники в космосе! И они снимают обстановку на войне! Вау! А вы думали, что они вышиванием занимаются и выпечкой?» — задаётся вопросом Егор Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что когда Запад окончательно сбросил маску, обнажив свой звериный оскал, всем должно было стать понятно, что все западные организации в большей или меньшей степени работают на уничтожение России.

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«В принципе ясно, под чью дудку пляшут эти организации. Учитывая, что прилёты по ЛДНР были, а ОБСЕ это частенько не фиксировали, как минимум говорит не в пользу их непредвзятости», — указывает Наталья П.

Часть людей полагает, что слепая вера в непогрешимость ОБСЕ стоила жизни многим военнослужащим Луганской и Донецкой Народных Республик, а также российским солдатам, осуществившим освободительное наступление на нацистскую Украину.

«Смешно. А ничего, что Запад, инструментом которого и является эта миссия ОБСЕ, по сути, объявил России войну? Этого недостаточно? Не до всех российских чиновников эта простая мысль ещё дошла? Всё ещё в радужных пони верите? Нас приговорили к смерти и чуть было не привели казнь в исполнение из-за идиотов во власти, которые годами позволяли нацистам чувствовать себя в Донбассе, как дома», — пишет Андрей Т.

Украинская бронетехника в Донбассе VYACHESLAV ABROSKIN

Ряд пользователей указывает на то, что не только ОБСЕ, но и другие западные организации работают против России.

«В этом ОБСЕ каждый четвёртый, как минимум агент спецслужб. Что в ОБСЕ, что в Красном Кресте, что в миссиях ООН и прочих проамериканских шарашкиных конторах», — считает Валерий Ф.

«ОБСЕ и Красный Крест давали информацию по месторасположению командования ЛДНР, наводили артиллерию ВСУ прямо на российские военные колонны. Эти организации — сообщники нацистов!» — указывает Александр Б.

Нашлись и те, кто призвали российские власти не оставлять обнаруженные факты без дела, а прикрепить их к уголовному делу в отношении спонсоров неонацизма.

«После такого российское руководство просто обязано поставить на повестку вопрос о роспуске ОБСЕ и наказании всех виновных в работе с украинскими нацистами!» — пишет Анна М.

«Это должностные преступления! Следует выявлять преступников, захватывать и под суд международного военного трибунала отправлять!» — требует Ирина Ф.

Напомним, 4 июля пресс-служба Росгвардии опубликовала информацию, согласно которой бойцы спецназа ведомства обнаружили в Херсоне доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб. Отмечается, что факты вскрылись после досмотра особняка бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко. Документы, найденные там, свидетельствуют о сотрудничестве сотрудников миссии с украинскими спецслужбами.